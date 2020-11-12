Батрынча о действиях “правого сектора” в Молдове: Запугивают и атакуют всех несогласных с их мнением

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Действия представителей правых политических сил в Молдове, в том числе вчерашние, направлены на то, чтобы заблокировать деятельность предвыборного штаба Игоря Додона. Об этом на пресс-конференции заявил Влад Батрынча. Он рассказал о том, что в последние дни нападкам подверглись и агитаторы независимого кандидата в президенты.

– В последние дни их запугивали, оскорбляли, на них нападали в палатках, а многие палатки и вовсе были испорчены провокаторами. Мы понимаем, что такова политика “правого сектора”, который появился в Молдове. Это не просто хулиганство, это наказуемые Уголовным кодексом действия, и мы обратились по этому поводу в правовые органы, – сказал он.

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