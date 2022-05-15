Батрынча: Нынешнее правительство действует в интересах банков и топливных компаний

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Нынешний созыв – первый за все годы существования Парламента Республики Молдова, когда правящее большинство отвергло все законопроекты оппозиции, за исключением одного, носящего технический характер. Об этом в эфире частного телеканала заявил исполнительный секретарь Партии социалистов, вице-председатель парламента Влад Батрынча.

– Некомпетентность порождает безответственность, некомпетентность порождает молчаливое согласие со всеми условиями, которые навязывают нам МВФ, Всемирный банк и другие международные организации, – отметил, в частности, вице-спикер. – Компетентное правительство в ответ на такие условия сказало бы, что у Молдовы есть своя экономическая политика и собственное видение того, как нужно управлять страной.

В качестве одного из примеров некомпетентности властей Батрынча привёл ситуацию вокруг Национального банка и связанных с ним непонятных «игр» на валютном рынке.

– Население страдает от роста цен и обесценивания национальной валюты, в которой люди получают зарплаты и пенсии, зато растут доходы коммерческих банков. Разве это происходит случайно? – задаётся вопросом исполнительный секретарь ПСРМ.

Другой пример – компании, импортирующие нефтепродукты в Молдову. В своё время, напомнил Батрынча, при правлении социалистов, власти смогли умерить аппетиты топливных компаний, чтобы не допустить роста цен на нефтепродукты.

– Но что сделало новое правительство, едва придя к власти в августе прошлого года? Оно приняло законопроект о либерализации топливного рынка, что дало этим компаниям право ежедневно пересматривать цены на топливо. То есть власть дала им полную свободу действий в ущерб интересам людей, – сказал вице-спикер.

Он предложил властям назвать хотя бы две экономические программы, которые были бы имплементированы ими за прошедший год, или хотя бы три чёткие меры по оказанию помощи сельскому хозяйству.

– Отсюда и бедность в стране, потому что государство совершенно не занимается экономикой, – резюмировал Влад Батрынча.

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