Батрынча: Нужно вернуть государству контроль за ценообразованием (ВИДЕО)

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Политический Блок коммунистов и социалистов считает необходимым вернуть прежнюю структуру правительства, в котором было 9, а не 13 министерств, а также наделить государство законными механизмами и инструментами для контроля цен. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” говорил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

– Как минимум речь должна идти о государственном влиянии на ценообразование в энергетике, продуктов первой необходимости, медикаментов. Кстати, эта формула – абсолютно не вчерашний день, она применяется даже в развитых, даже в либеральных странах, где у государства есть такие механизмы. Эти страны, о которых я говорю, развитые, западные страны, страны рыночной экономики, которые понимают, что у государственных учреждений, министерств, правительства должны быть законные механизмы вмешиваться в случаях, когда существует подобная необходимость. Особенно хорошо это было заметно в период пандемии в странах рыночной экономики, когда они вмешивались в ценообразование и на фармацевтическом рынке, и на рынке продовольствия и т.д. Мы же государство бедное, с населением, большая часть которого находится за чертой бедности. Соответственно, у государства должна быть соответствующая и миссия, и инструмент для того, чтобы вмешиваться в ценообразование. Иначе наши люди просто не выживут, – сказал он.

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