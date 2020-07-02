Батрынча: Ни один социалист не станет частью политического “гарема”!

Батрынча: Ни один социалист не станет частью политического “гарема”!

“Мы этого не позволим!”, – сказал депутат ПСРМ на брифинге для прессы, комментируя ситуацию со Штефаном Гацканом. 

Батрынча напомнил, что мандат Гацкану доверил народ, а произошло это благодаря слаженной работе всей команды Партии социалистов.

– Мы были в каждом населенном пункте Хынчештского района и убеждали граждан проголосовать за нашего кандидата не для того, чтобы услышать потом, что какую-то криминальную группировку, которая открыто занимается подкупом депутатов, “беспокоит” мандат Гацкана. Мы подобное не потерпим! – сказал депутат ПСРМ. 

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