Батрынча: Невозможно без конца продлевать режим ЧП (ВИДЕО)

0

Социалисты категорически против продления чрезвычайного положения в Молдове. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча. Он подчеркнул, что никакой необходимости в этом решении нет, так как и правительство, и парламент, и администрация президента функциональны и могут работать и без режима ЧП.

Влад Батрынча добавил, что у ПСРМ много вопросов по поводу принимаемых в рамках чрезвычайного положения решений, в особенности насчёт использования государственных средств.

– У нас функциональное государство, а продлевать без конца режим чрезвычайного положения невозможно. Мы должны работать в обычном режиме, соблюдать процедуры, не забывать, что парламент существует. Также нужно соблюдать права и свободы граждан, а этот режим их нарушает. У власти есть все рычаги, она должна использовать их и нести ответственность за всё, что происходит в стране. А комиссия по чрезвычайным ситуациям работает нетранспарентно, принимает противозаконные решения, и это очень опасно, – сказал он.

Батрынча добавил, что, если завтра решение о продлении режима ЧП будет принято парламентом, социалисты оставляют за собой возможность обжаловать его в Конституционном суде.

Напомним, что правительство хочет продлить режим ЧП в Молдове на 60 дней, начиная с 8 августа.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.