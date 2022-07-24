Батрынча: Нейтралитет Молдовы необходимо укрепить

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«В контексте боевых действий в регионе Молдова должна укрепить свой нейтралитет, служащий нашей стране «зонтиком», поскольку если мы пытаемся играть на стороне одних против других, становимся уязвимыми», – сказал в телеэфире вице-спикер парламента, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

Он назвал ошибочной идею расходования государственных средств и получения кредитов на закупку военного оборудования, ведь Молдова всё равно не станет военной сверхдержавой. Задача правительства – заботиться о нашем маленьком государстве, обеспечивать мир. А для этого надо укрепить нейтралитет, отметил социалист.

Влад Батрынча выразил сожаление, что предложенный социалистами законопроект об укреплении нейтралитета был истолкован ошибочно и в популистском свете, в том числе Майей Санду, которая заявила, что это и так есть в Конституции.

– Но это заблуждение, потому что основной закон страны отражает определённые обычаи, определённую волю, которые формулируются в виде нормативных актов. У нас есть сотни нормативных актов, реализующих эту высшую волю, и только нейтралитет не имеет юридического толкования. Непонятно, что он означает сквозь призму дипломатии, для МИД, Минобороны, МВД. Каким должно быть поведение нейтральной страны и представителей нашей страны на международных площадках. Всё это должно быть предусмотрено в законе, – заключил Батрынча.

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