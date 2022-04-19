Батрынча: Не позволим какому-то Карпу или Алайбе диктовать нам, что делать. 9 Мая выходим как всегда, и нас будет ещё больше! (ВИДЕО)

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Майя Санду деградировала и объявила войну тем, кто мыслит иначе. Вместо того чтобы в эти непростые времена объединить людей, она наоборот их разделяет. Это опасная игра, отметил в рамках программы на «НТВ Молдова» вице-спикер, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, комментируя запрет в нашей стране георгиевской ленты.

– Они первыми начали разделять общество в Молдове. Да, у нас есть люди, которые судят и смотрят на вещи по-другому, и это не проблема. Если бы у нас во власти были люди мудрые, способные разговаривать со всеми гражданами, независимо от национальности, языка общения, политических взглядов, такую власть оценили бы все. Вспомните предвыборную кампанию, как говорила Майя Санду. С гагаузами – на гагаузском, с украинцами – на украинском, с русскоговорящими, которых очень много в Молдове, – на русском. Она говорила на русском, что каждый гражданин будет уважаемым. А до чего мы докатились? Что Майя Санду хочет запретить традиционные мероприятия, которые не имеют ничего общего с тем, что происходит на Украине, – сказал он.

Батрынча отметил, что мероприятия по случаю Дня Победы организовывались десятки лет и всегда проходили цивилизованно и без инцидентов. Так будет и в этом году, заверил он.

– Вышли несколько депутатов, которые прошли через 4-5-6 политических партий, которые вечно в этом парламенте, и которые сегодня учат нас, как жить в мире. А в реальности они провокаторы. Поэтому я как свободный гражданин, который способен к критическому мышлению, который имеет право на свою позицию, на своё видение исторических событий, вместе с моими коллегами, с гражданами 9 Мая будем там же, где всегда. На этом же маршруте, будем говорить те же вещи, и мы не позволим, чтобы какой-то Карп или Алайба говорили нам, как себя вести в этот день…Это мероприятие будет организовано. Я лично выражу свое отношение к этой антидемократической, антиевропейской, циничной власти, которая провоцирует разделение общества, и я надену георгиевскую ленточку, потому что я как депутат не вижу угрозы для Молдовы, для спокойствия и мира в этом. А если кто-то думает, что может угрожать драконовскими штрафами и запугивать людей вместо того чтобы заниматься социальными проблемами, ценами, проблемами сельского хозяйства, инфраструктурой, если они привлекли внимание к этому граждан, если они начали это, пускай отвечают. Они, прикрываясь этим, «под шумок» повышают финансирование министерств, «под шумок» берут кредиты, повышают госдолг. А проблема в чем? Оказывается, в георгиевской ленточке! Нас будет ещё больше, мы будем ещё более организованными, и никому не позволим диктовать нам, как себя вести! – подытожил социалист.

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