Батрынча: Не потерпим политической расправы. Будем бороться и защищать каждого! (ВИДЕО)

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ПСРМ не потерпит политического давления и попыток расправы со стороны ПДС, заявил исполнительный секретарь партии Влад Батрынча на протесте, организованном перед парламентом. Батрынча подчеркнул: то, что сейчас делает власть с бывшим президентом страны Игорем Додоном, – преступление без срока давности. По словам социалиста, методы, применяемые сегодня к оппозиции, будут иметь эффект бумеранга, который в конечном итоге приведет к краху нынешней власти.

– Это преступление, которое не имеет срока давности. Те, кто применил такие методы, пострадают от них же. Однажды и за ними придут в масках, – сказал социалист.

Влад Батрынча отметил, что ПДС пришла к власти через ложь, пообещала людям лучшую жизнь, но на самом деле её политика ведёт к геноциду.

– Через ложь и манипуляции они оказались в креслах. Они обещали лучшую жизнь, но на самом деле отдают миллиарды министерствам, президенту, правительству, Конституционному суду. Они усадили своих родственников на должности. Они дают миллиарды чиновникам, а для пенсионеров у них нет денег. Эта политика называется геноцидом. Они делают всё возможное, чтобы унизить граждан, – отметил депутат.

Батрынча потребовал отставки президента Майи Санду и всей власти и заявил, что ПСРМ будет бороться за то, чтобы в Республике Молдова была свобода.

– Мы не потерпим такого давления, попыток политической расправы. Мы будем бороться и защищать каждого. Мы будем бороться за свободу в Республике Молдова! – заявил исполнительный секретарь ПСРМ.

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