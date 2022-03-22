Батрынча: Не хотим, чтобы Молдову вплетали в чужие игры или рассматривали в “пакете” с другими государствами (ВИДЕО)

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На руководство РМ оказывается давление с тем, чтобы оно сменило мирную, нейтральную риторику на более геополитическую. Об этом свидетельствуют многочисленные визиты в Молдову иностранных чиновников, считает вице-спикер, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. Он полагает, что на власти надавили и в вопросе подачи заявки на вступление в ЕС, потребовав сделать это вслед за Украиной.

Батрынча подчеркнул, что Молдова не должна терпеть это отношение.

– Республика Молдова – это отдельное государство со своей позицией и голосом. Мы категорически против того, чтобы нас рассматривали в каких-то “пакетах”, тем более, что это утопия, о чём говорят сами европейские чиновники. Зачем это участие в чужих пиар-кампаниях? К нам это никакого отношения не имеет. Никто всерьёз в ЕС не рассматривает расширение Союза за счёт Украины или Молдовы. Мы не хотим, чтобы Молдова была вплетена в чужие игры или нас рассматривали в “пакете” с другими государствами, – подытожил социалист.

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