Батрынча: Не хотим, чтобы Молдову вплетали в чужие игры или рассматривали в “пакете” с другими государствами (ВИДЕО)

Батрынча: Не хотим, чтобы Молдову вплетали в чужие игры или рассматривали в “пакете” с другими государствами (ВИДЕО)

На руководство РМ оказывается давление с тем, чтобы оно сменило мирную, нейтральную риторику на более геополитическую. Об этом свидетельствуют многочисленные визиты в Молдову иностранных чиновников, считает вице-спикер, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. Он полагает, что на власти надавили и в вопросе подачи заявки на вступление в ЕС, потребовав сделать это вслед за Украиной. 

Батрынча подчеркнул, что Молдова не должна терпеть это отношение.

– Республика Молдова – это отдельное государство со своей позицией и голосом. Мы категорически против того, чтобы нас рассматривали в каких-то “пакетах”, тем более, что это утопия, о чём говорят сами европейские чиновники. Зачем это участие в чужих пиар-кампаниях? К нам это никакого отношения не имеет. Никто всерьёз в ЕС не рассматривает расширение Союза за счёт Украины или Молдовы. Мы не хотим, чтобы Молдова была вплетена в чужие игры или нас рассматривали в “пакете” с другими государствами, – подытожил социалист. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md