Батрынча назвал дешёвым шоу обыски у Додона: Это что, подарок Санду на день рождения?

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Власть не может дать гражданам хлеба, а потому решила дать им зрелища. Так проводимые сегодня с утра у Игоря Додона обыски и предъявленные ему обвинения прокомментировал исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер Влад Батрынча. Он назвал происходящее дешёвым шоу.

⁃ То, что произошло сегодня с нашим коллегой, экс-президентом Игорем Додоном, – это дешёвое шоу, как и вся кампания по очернению оппозиции. Власть сегодня не борется с бедностью и не пытается консолидировать общество. Она борется с оппозицией, – констатировал Батрынча.

Социалист добавил, что это шоу готовилось давно, и назвал неслучайным то, что в этот день Майи Санду нет в стране.

⁃ Сегодня у неё день рождения. Мы ей желаем здоровья, конечно. Но это что, политический «подарок»? – задался вопросом Батрынча.

Он выразил уверенность в том, что истинная цель этих действий – отвлечь внимание населения от истинных проблем и преступлений. В данном контексте Батрынча в очередной раз подчеркнул, что ПДС предпочитает бороться с оппозицией вместо того, чтобы добиваться привлечения к ответственности Влада Филата, Влада Плахотнюка и других.

В заключение он заверил, что ПСРМ будет защищать от беспредела каждого своего коллегу, как всегда это делала.

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