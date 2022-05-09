Батрынча: Наш долг – уважать историю, помнить и гордиться! (ВИДЕО)

Батрынча: Наш долг – уважать историю, помнить и гордиться! (ВИДЕО)

Исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер Парламента РМ Влад Батрынча отметил большую важность празднования Дня Победы. 

– День Победы – это день, принесший мир в контексте самых драматичных событий в истории человечества, в самой кровавой войне, унесшей десятки миллионов жизней. Это была война добра со злом, и, конечно, добро победило. Наш долг – уважать историю, отдавать дань тем миллионам павших солдат, в том числе и из Молдовы. Здесь погибли десятки тысяч солдат, более 300 тысяч евреев и цыган были истреблены. Чтобы подобное не повторилось, мы должны помнить, гордиться и организовывать подобные марши. Вы видите, сколько хороших людей вышли на марш, людей, которые хотят добра и ратуют за мир, – сказал он. 

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