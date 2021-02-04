Батрынча напомнил “забывчивым правым”, что их протеже обанкротили ЖДМ (ВИДЕО)

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До 2009 года, в том числе во времена правительства Зинаиды Гречаный и Игоря Додона, ГП “Железная дорога Молдовы” было прибыльным, однако после того, как к власти пришли “умные ребята” в различных коалициях и альянсах, ситуация кардинально изменилась. Об этом “забывчивым” депутатам на сегодняшнем заседании парламента напомнил вице-председатель парламента Влад Батрынча.

– Давайте вспомним, чей был министр, какого альянса и кто за него голосовал, когда целые локомотивы уходили на металлолом. Я могу вам по пальцам перечислить имена этих людей. И их продвигали наши коллеги, сидящие за трибуной справа, – сказал Батрынча при обсуждении вопроса о создании комиссии, которая займётся изучением ситуации с ЖДМ.

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