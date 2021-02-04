Батрынча напомнил “забывчивым правым”, что их протеже обанкротили ЖДМ (ВИДЕО)

Батрынча напомнил “забывчивым правым”, что их протеже обанкротили ЖДМ (ВИДЕО)

До 2009 года, в том числе во времена правительства Зинаиды Гречаный и Игоря Додона, ГП “Железная дорога Молдовы” было прибыльным, однако после того, как к власти пришли “умные ребята” в различных коалициях и альянсах, ситуация кардинально изменилась. Об этом “забывчивым” депутатам на сегодняшнем заседании парламента напомнил вице-председатель парламента Влад Батрынча.  

– Давайте вспомним, чей был министр, какого альянса и кто за него голосовал, когда целые локомотивы уходили на металлолом. Я могу вам по пальцам перечислить имена этих людей. И их продвигали наши коллеги, сидящие за трибуной справа, – сказал Батрынча при обсуждении вопроса о создании комиссии, которая займётся изучением ситуации с ЖДМ. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md