Батрынча напомнил Санду, что она президент Молдовы, а не соседних государств

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Во всех своих действиях и заявлениях глава государства должен руководствоваться национальными интересами Молдовы, находить решения вопросов и проблем нашей страны, а не других государств. Об этом в рамках “Интервью недели” заявил вице-спикер Влад Батрынча, напомнив Майе Санду, что она президент Молдовы, а не соседних стран.

– Президент должна сосредоточиться на наших внутренних проблемах и искать их решения. Газ, решение приднестровского вопроса, сельское хозяйство, индустриализация, исход граждан из страны, чтобы у нас были предприятия, чтобы у нас были деньги на содержание наших школ, которые продолжают закрываться, а зарплат для педагогов нет – вот о чём должна говорить сегодня Майя Санду, вне зависимости от того, где она находится: в Киеве, Москве или европейских столицах. Но, к сожалению, она очень часто руководствуется чужими позициями и решает чужие вопросы, не решив своих собственных. Она должна понять, что она президент Молдовы, а не каких-то соседних государств, – сказал Батрынча.

Вице-спикер также отметил, что Санду пошла по стопам Плахотюка в вопросе ЕАЭС, не признав статус наблюдателя Молдовы в этом Cоюзе.

– В чём проблема находиться в рамках ЕАЭС ей как президенту Молдовы, в чём противоречие? Где её обещанный прагматизм в отношениях со всеми? – добавил Влад Батрынча.

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