Батрынча напомнил ПДС, что в парламенте зарегистрирована инициатива, позволяющая отправить руководство Нацбанка в отставку (ВИДЕО)

Батрынча напомнил ПДС, что в парламенте зарегистрирована инициатива, позволяющая отправить руководство Нацбанка в отставку (ВИДЕО)

Исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча выразил надежду на то, что слушания с участием губернатора Нацбанка, которые сегодня инициировала фракция ПДС, не станут очередным “пшиком”. Социалист напомнил, что недавно Октавиана Армашу уже заслушивали в парламенте, однако чёткого ответа ни на один из заданных вопросов он тогда не дал. 

– В той ситуации мы зарегистрировали проект решения парламента, согласно которому парламент объявляет деятельность Нацбанка и его руководства неудовлетворительной, что позволяет сменить руководство НБМ. К управлению Нацбанком должны прийти те люди, у которых есть силы, желание и возможности бороться с инфляцией и не служить интересам коммерческих банков. Эта инициатива зарегистрирована в парламенте, вы можете высказаться по её поводу, – призвал Батрынча. 

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