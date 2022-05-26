Батрынча напомнил, как Санду требовала от Стояногло возбудить дело против Додона

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Нет сомнений в том, что возбуждённое против Игоря Додона дело, – политический заказ, заявил на акции протеста у стен суда сектора Чеканы исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер Влад Батрынча.

– Стояногло говорил, что Майя Санду требовала от него возбудить дело против Игоря Додона. В свете всего, что сегодня происходит, становится ясно, что Санду использует правосудие в личных целях, – сказал он.

Батрынча, однако, предупредил, что эти преступные методы обернутся бумерангом против самой власти.

Напомним, в эти минуты у здания суда сектора Чеканы проходит протест в поддержку Игоря Додона. Сегодня решается вопрос об его предварительном аресте – прокуроры требуют арестовать политика на 30 суток.

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