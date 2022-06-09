Батрынча напомнил депутатам ПДС о совместно принятой в 2019 году декларации о захваченном государстве: Вмешательства в юстицию, заказных дел и медиаатак больше быть не должно! (ВИДЕО)

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Ровно 3 года назад состоялось историческое заседание парламента, на котором была принята декларация о захваченном государстве. Об этом сегодня депутатам напомнил вице-спикер законодательного органа, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. Он призвал народных избранников и всё общество ещё раз ознакомиться с этим документом, в котором резко осуждалось политическое вмешательство в деятельность независимых институтов, подчинение юстиции, политический контроль медиа, ЦИК, КС и иных важных учреждений.

– Тогда Парламент РМ сделал большой шаг для освобождения граждан, чтобы они перестали бояться, чтобы в стране были демократия и свобода. Это было важное событие. Жаль, что некоторые практики остались и сегодня. Призываем политический класс, несмотря на сильное желание политически контролировать госучреждения, сделать всё возможное, чтобы они были абсолютно свободными. Политика это политика, и не должно быть вмешательства в юстицию, заказных дел и медиаатак. Давайте сделаем выводы из той ситуации, чтобы подобное больше не повторялось, – сказал Батрынча.

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