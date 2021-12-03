Батрынча напомнил депутатам ПДС, что они входили в состав ЛДПМ, которая финансировалась на украденные из ВЕМ деньги (ВИДЕО)

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Вице-председатель парламента, депутат-социалист Влад Батрынча напомнил парламентскому большинству, что большая часть депутатов ПДС входила в состав ЛДПМ, когда её возглавлял Влад Филат, и финансировалась на украденные из ВЕМ деньги. Заявление последовало после того, как некоторые депутаты правящей партии обвинили Партию социалистов в незаконном финансировании.

– Мы прекрасно помним, как по меньшей мере половина депутатов нынешнего парламента входила в состав ЛДПМ, которая финансировалась в 2014 году из ВЕМ, и как эти деньги превратили в долг и взвалили на плечи граждан с процентом. Помним и о конвертах для депутатов, министров, советников, и об американской компании, предоставлявшей услуги политтехнологов ЛДПМ. Эта компания указана и в отчете KROLL, так что лучше не начинайте разговоров про историю, – сказал Батрынча.

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