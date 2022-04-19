Батрынча: Намерение ПДС подавить идею Победы над фашизмом обречено на провал

Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча прокомментировал сегодняшние заявления президента страны Майи Санду в связи с промульгацией закона о запрете георгиевской ленты в Республике Молдова.

– Вместо того, чтобы объединять общество, президент Майя Санду с большой настойчивостью и цинизмом разделяет его, угрожая гражданам нашей страны наказанием, если они не подчинятся цензуре, установленной действующим режимом.

Партия социалистов Республики Молдова расценивает агрессивные заявления Майи Санду как попытку истеризации общества, как большую опасность для мира и взаимопонимания между различными социальными группами в нашей стране.

С самого начала событий в Украине ПСРМ достигла консенсуса с правящей властью о сохранении нейтралитета, без того чтобы становиться на чью-либо сторону, тем самым уважая Конституцию Республики Молдова. ПСРМ активно и раньше всех подключилась к гуманитарной деятельности на уровне районного управления и примарий, чтобы оказать всю необходимую поддержку беженцам из Украины. Мы сопереживаем не на словах, а проявляем участие конкретными делами.

Сожалеем, что нынешняя власть отказалась от первоначальной договоренности о сохранении нейтралитета и прибегает к опасным действиям, резко разделяющим молдавское общество на «хороших» и «плохих» людей. Эта деструктивная практика, берущая свое начало в тоталитарных режимах, направлена ​​на укрепление режима, не имеющего ничего общего с верховенством права, человеческими ценностями и свободами.

В Республике Молдова самая высокая инфляция, которую можно сравнить только с инфляцией 1990-х годов, когда государство оказалось в коллапсе. Цены на все продукты резко выросли, а уровень жизни резко упал. Сокращаются инвестиции в инфраструктурные проекты, дороги, водопроводы, уличное освещение, вместо этого увеличиваются расходы на содержание аппаратов президента и правительства, судей Конституционного суда и т.д.

Навязывая тотальную цензуру обществу, нынешний режим во главе с Майей Санду изо всех сил пытается заткнуть рты людям, не довольным своим уровнем жизни. Закон, продвигаемый сегодня президентом страны, является инструментом тоталитарного режима для подавления права граждан на память о павших в Великой Отечественной войне. Эта попытка подавить идею Победы над фашизмом, мы уверены, потерпит неудачу. Подчеркнем, что даже среди депутатов парламентского большинства нет единства в отношении этих действий.

Агрессивность, с которой Майя Санду угрожает гражданам Республики Молдова, сотням тысяч потомков героев Великой Отечественной войны, а также немногим оставшимся в живых ветеранам, является в высшей степени вызывающей и бесчеловечной. ПСРМ решительно осуждает это агрессивное поведение, а также решения режима, которые могут подтолкнуть нашу страну к вооруженному конфликту, чего совершенно не хотят наши граждане. Мы в очередной раз призываем представителей режима осознать важность предпринимаемых ими шагов и условий, в которых мы находимся, начиная с высшей заинтересованности в поддержании мира в стране, а также в обеспечении благополучия граждан, – отметил Батрынча.