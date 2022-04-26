Батрынча: Надеемся, что власть осознаёт важность сохранения мира и не позволит втянуть Молдову в вооружённый конфликт

Партия социалистов призывает всё общество к спокойствию и единству, а политические силы – воздержаться от спекуляций и необоснованных обвинений в связи с вооружёнными провокациями в Приднестровье. Об этом на своей странице в соцсети пишет исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

– С большой обеспокоенностью следим за всё более явными попытками некоторых внешних сил втянуть нашу страну в вооружённый конфликт. Подчёркиваем первостепенную важность сохранения мира в Республике Молдова и недопущения вовлечения нашей страны и наших граждан в войну. ПСРМ неоднократно обращала внимание на то, что Республика Молдова должна сохранить прописанный в Конституции нейтралитет, а руководство страны и весь политический класс – исключить любые провокационные действия, которые могут иметь катастрофические последствия для страны, – подчеркнул он.

В этом контексте ПСРМ, добавил Батрынча, считает, что все государственные учреждения должны показать максимальную мобилизацию, а граждан призывают быть предельно бдительными и не поддаваться на провокации деструктивных и злонамеренных элементов.