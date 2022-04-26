Батрынча: Надеемся, что власть осознаёт важность сохранения мира и не позволит втянуть Молдову в вооружённый конфликт

Партия социалистов призывает всё общество к спокойствию и единству, а политические силы – воздержаться от спекуляций и необоснованных обвинений в связи с вооружёнными провокациями в Приднестровье. Об этом на своей странице в соцсети пишет исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.
– С большой обеспокоенностью следим за всё более явными попытками некоторых внешних сил втянуть нашу страну в вооружённый конфликт. Подчёркиваем первостепенную важность сохранения мира в Республике Молдова и недопущения вовлечения нашей страны и наших граждан в войну. ПСРМ неоднократно обращала внимание на то, что Республика Молдова должна сохранить прописанный в Конституции нейтралитет, а руководство страны и весь политический класс – исключить любые провокационные действия, которые могут иметь катастрофические последствия для страны, – подчеркнул он.
В этом контексте ПСРМ, добавил Батрынча, считает, что все государственные учреждения должны показать максимальную мобилизацию, а граждан призывают быть предельно бдительными и не поддаваться на провокации деструктивных и злонамеренных элементов.
– Надеемся, что внешние силы откажутся от попыток спровоцировать вооружённый конфликт в Республике Молдова. Рассчитываем на то, что нынешнее руководство страны осознаёт большую важность сохранения мира и спокойствия в стране, и что оно не позволит втянуть себя в игру внешних ко сил. Наш народ сейчас нуждается в ещё большей сплочённости, что также зависит от того, как молдавские СМИ будут освещать события. Поэтому мы призываем прессу, журналистов и политических обозревателей проявить максимальную ответственность и исключить агрессивные сообщения, которые могут только усугубить ситуацию. ПСРМ остаётся политической силой, заинтересованной в сохранении спокойствия и мира в Республике Молдова, – заключил социалист.
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