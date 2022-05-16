Батрынча: Нацбанк и правительство ПДС ответят за все преступления против народа! (ВИДЕО)

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Молдавским Нацбанком управляют преступники, чьё место – в пенитенциаре №13. Об этом на акции протеста у стен здания НБМ заявил исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер Парламента РМ Влад Батрынча. Он напомнил, что в конце апреля КС вынес решение, проливающее свет на то, как Нацбанк “прикрывал” “кражу века” в 2014 году, однако прокуроры и власти сделали вид, что не заметили этого, констатировал социалист.



– Сегодня все граждане вынуждены платить за некомпетентность, злонамеренность властей. В стране кризис, население нищает, а коммерческие банки богатеют. Это преступление против народа, и виновные в нём должны ответить за это. В отставку! – сказал Батрынча.

Социалист добавил, что ответить за все беззакония должно не только руководство Нацбанка, но и правительство, демонстрирующее полную импотенцию.

– Народ РМ больше не потерпит диктатуры тех, кто обслуживает интересы коммерческих банков, нефтянников и т.д. Сегодня происходит ещё одна “кража века”. Ещё один миллиард будет изъят из финансовой системы, – сказал он.

Он также призвал правоохранительные органы обратить внимание на преступления, совершаемые чиновниками высокого ранга, и инициировать расследование, чтобы привлечь их к ответственности.

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