Батрынча на встрече с послом Франции: Юстиция должна не подчиняться кому-то, а защищать весь народ!

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Вице-председатель Парламента РМ Влад Батрынча провёл встречу с послом Франции в нашей стране Паскалем Ле Дёнффом по случаю завершения его мандата в Молдове. Глава дипломатической миссии поблагодарил Батрынчу за диалог и заверил в готовности содействовать и в будущем сохранению дружбы и сотрудничества между двумя государствами. Стороны обсудили различные вопросы, в том числе реформу юстиции и борьбу с коррупцией.

– Мы хотим поистине независимую юстицию, которая не будет контролироваться никем, а будет защищать весь народ, – сказал в данной связи Влад Батрынча.

Он поблагодарил посла за открытость и объективность, а в его лице – и всю Французскую Республику за поддержку, оказываемую нашей стране и народу. Батрынча добавил, что Франция всегда была и будет источником вдохновения в том, что касается продвижения демократических ценностей и прав человека.

Вице-спикер отметил, что Республика Молдова была бы признательна французской дипломатии за помощь в таких важных вопросах, как судьба реки Днестр – главной водной артерии нашей страны. Стороны также обсудили существующий потенциал в торгово-экономической области.

В свою очередь Паскаль Ле Дёнфф отметил, что истинная демократия подразумевает в том числе хорошее общение между парламентским большинством и оппозицией, и призвал депутатов к этому.

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