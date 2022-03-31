Батрынча: Мы выступим с законодательной инициативой о ликвидации НАРЭ (ВИДЕО)

0

Блок коммунистов и социалистов выдвинет в подходящий момент законодательную инициативу о ликвидации Национального агентства по регулированию в энергетике. Об этом на заседании парламента заявил вице-спикер, депутат БКС Влад Батрынча.

– Эта структура лишь констатирует определённые проблемы и рост цен. Полномочия НАРЭ будут переданы правительству, Министерству экономики, чтобы у государства были инструменты влияния на цены и помощи гражданам, – сказал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.