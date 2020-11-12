Батрынча: Мы потребуем от Генпрокуратуры расследовать в уголовном порядке вчерашний инцидент

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Штаб Игоря Додона расценивает вчерашний инцидент, произошедший на типографии, как “дешёвое шоу”. Как отметил сегодня на пресс-конференции Влад Батрынча, авторы данного действа преследовали сразу несколько целей: породить истерику в обществе, вбросить в информационное пространство лживую информацию и заблокировать деятельность предвыборного штаба независимого кандидата в президенты и его агитаторов. Батрынча подчеркнул, что представители Додона обратятся по этому поводу в Генеральную прокуратуру, ЦИК и другие органы с требованием дать случившемуся правовую оценку.

– Хотим напомнить великим специалистам в реформе юстиции, что на акты хулиганства парламентская неприкосновенность не распространяется. Никому не позволено врываться в государственные или в частные здания, – сказал Батрынча.

Он также представил на пресс-конференции документы, подтверждающие, что все действия штаба Игоря Додона были абсолютно законными.

– Считаем то, что произошло вчера, попыткой заблокировать нас в предвыборной кампании, помешать нам проводить её. Мы обратимся в ЦИК и в правовые органы. Пусть каждый ответит за свои поступки. Никто не вправе заниматься хулиганством и блокировать электорального конкурента. Те, кто говорят о правовом государстве, считают, что им закон не писан. Закон есть только для других. Мы обсуждаем это поведение и обращаемся ко всем международным наблюдателям с просьбой проверить вчерашний инцидент и очень просим вас озвучить объективные выводы, – добавил депутат.

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