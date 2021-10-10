Батрынча: Мы не боимся угроз властей! Не позволим установления диктатуры в Молдове! (ВИДЕО)

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Тысячи людей протестуют сегодня в центре столицы против сфабрикованных дел, политических преследований, телевизионного правосудия, бандитизма, когда гражданин может задерживаться с нарушением всех норм закона. “Мы пришли сегодня сюда, чтобы не позволить возвращения к захваченному государству!”, – заявил вице-спикер парламента, депутат Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.

– Закон один для всех, и он не должен служить тем, кто у власти. Мы не позволим, чтобы в РМ была установлена диктатура, – сказал он.

Батрынча также отметил, что многих желающих приехать на протест запугали.

– В чём проблема? Почему люди не могут прийти на протест и высказать своё мнение? Это ваши демократия и прозрачность? Когда человек не может прийти на протест, потому что его запугали? Мы думали, что в 2019 году мы поставили точку диктатуре и захваченному государству, но сегодня мы видим, что власть возвращается к этой практике. Но мы не боимся угроз властей, мы готовы бороться за свободу и наши права, – добавил социалист.

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