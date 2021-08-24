Батрынча: Мы любим Молдову, мы верим в неё и готовы содействовать её реальной независимости! (ВИДЕО)

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Настоящая независимость – это независимость экономики, развитые сельское хозяйство и промышленность, высокий уровень жизни граждан, который, к сожалению, и по сей день, спустя 30 лет, оставляет желать лучшего. Настоящая независимость – это достойная работа, качественные образование и медицина, которые нам только предстоит построить, отметил, выступая с парламентской трибуны на торжественном заседании, посвящённом Дню независимости, депутат Блока коммунистов и социалистов, вице-спикер Влад Батрынча.

– Нужен открытый диалог: какой мы видим экономику страны, как возродить промышленность, что делать с сельским хозяйством? Молдова была чемпионом по производству, а теперь экспортирует, покупает за рубежом больше товаров, чем производит. Это настоящее преступление, – сказал он.

Батрынча добавил, что развитие страны невозможно без объединения всех граждан и предоставление гарантий каждому жителю.

– Когда же мы не хотим голосовать за определённые проекты, наделяющие граждан правами, все наши декларации становятся абсолютно стерильными, – отметил он.

Социалист также подчеркнул, что граждане хотят настоящего правосудия, но некоторые политики считают, что это означает контроль над определёнными органами. Влад Батрынча напомнил, как члены альянсов “За европейскую интеграцию” делили между собой Генеральную и районные прокуратуры, суды и так далее. В 2019 году этой порочной практике был положен конец, однако сегодня, два года спустя, новая власть вновь возвращается к ней.

– В период предвыборной кампании все красиво говорят о том, что все граждане для них равны. А на самом деле? Почему в цивилизованных государствах давно нет языкового вопроса, граждан не делят по признаку этнической принадлежности и так далее?..У меня есть только молдавское гражданство, и я никогда не претендовал на гражданство какой-то другой страны. Все мы, граждане РМ, должны решить, как строить наше государство, но невозможно построить государство, когда кто-то говорит, что это “изобретение Сталина”, или вовсе называет ошибкой существование нашей страны. Мы верим в наше государство, мы его любим и мы готовы содействовать его реальному построению и реальной независимости страны во имя будущих поколений, – сказал он.

В заключение своего выступления Батрынча напомнил, что сегодня исполнилось 77 лет со дня освобождения Молдовы от фашизма.

– История учит нас относиться цивилизованно к каждому. Каждый должен чувствовать себя защищённым дома. С днём рождения, Молдова, – подытожил депутат.

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