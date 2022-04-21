Батрынча: Мудряк рядом со мной и другими коллегами протестовал перед парламентом против “кражи века”, когда бывшие ЛДПМ-овцы голосовали за неё

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Ни один бывший член ЛДПМ не был привлечён к ответственности за кражу века. Ни один депутат-перебежчик не был наказан за коррупцию. Вместо того чтобы заниматься ими, сегодня прокуратура пытается расквитаться с неугодными депутатами от оппозиции, вменяя им деятельность 11-летней давности вне стен парламента. Об этом заявил Влад Батрынча.

Социалист напомнил врио генерального прокурора Думитру Робу, как он был избран, и как ему желали удачи в поимке и привлечении к ответственности известных лиц по резонансным уголовным делам. Однако по сегодняшний день никто из них так и не ответил ни за одно своё противозаконное деяние.

– В Нацбанке, вероятно, смеются над всем этим. Смеются в НАРЭ. Смеётся кто-то в Турции и не только. Какую опасность сегодня представляет Раду Мудряк и другие социалисты? Почему сегодня на улице Колумна находятся десятки правоохранителей, сотрудники СИБ, которые документируют, кто заходит в офис ПСРМ? Те, кто обокрал прибыльные предприятия, кто обеспечил гарантии для “кражи века”, чувствуют себя прекрасно, смотрят это заседание и смеются. А мы целый день участвуем в этом постыдном шоу! – добавил Батрынча.

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