Батрынча: Мудрая власть создаёт новые образовательные учреждения, безответственная – ликвидирует существующие

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“Мудрая власть создает новые образовательные учреждения, инвестирует в будущее – в науку, просвещение, профессиональное обучение. Безответственная власть – ликвидирует существующие учреждения с историей, созданные трудом и самоотверженностью целых поколений”, – так прокомментировал на своей странице в социальной сети исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча решение правительства “оптимизировать” систему высшего образования и науки.

– Странная логика: есть дополнительные ресурсы для новых министерств, Госканцелярии, Конституционного суда и т.д. А на учреждения науки и образования денег нет. Хотя такая “оптимизация” не приведет к экономии, а всего лишь к возможности увольнять неугодных и продвигать лояльных людей и в системе образования. Пока не поздно, Министерство просвещения, правительство нужно остановить, – считает Влад Батрынча.

Стоит отметить, что в Минобразования считают, что новая система повысит качество образования. Представители правительства говорят, что реорганизация вузов путём слияния пока только на стадии намерения.

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