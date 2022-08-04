Батрынча: Молдова всегда поддерживала принцип “одного Китая”

Батрынча: Молдова всегда поддерживала принцип “одного Китая”

Весь цивилизованный мир с беспокойством наблюдает за провокациями в адрес Китая. Эта страна отличается уважительной внешней политикой и дипломатией, принципом невмешательства во внутренние дела других государств. Об этом заявил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

– Председатель КНР Си Цзиньпин недавно отмечал важность международной солидарности в целях поддержания всеобщего мира, сотрудничества и развития. На этом фоне опасные игры вокруг Тайваня представляются очередным витком эскалации и провокацией в адрес мировой безопасности, – отметил он.

Батрынча также добавил, что Китай последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Республики Молдова. Молдова также всегда поддерживала принцип “одного Китая”, и в соответствии с принципами международного права и позицией ООН считает Тайвань частью суверенной территории КНР.

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