Батрынча: Молдова должна покупать газ там, где самая доступная и выгодная цена

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Руководство страны должно сделать всё для того, чтобы население Молдовы получало газ по самой выгодной цене. “Молчи, работай, находи”, – этому принципу, по мнению вице-спикера парламента, исполнительного секретаря ПСРМ Влада Батрынчи должны следовать власти. Однако вместо этого они соревнуются в противоречивых декларациях, которые ещё больше усложняют и без того непростые переговоры.

В данной связи Влад Батрынча напомнил, как в предвыборную кампанию Майя Санду говорила, что 180 долларов за тысячу кубометров газа – это очень дорого, после того, как стала президентом, – что она готова договариваться с “Газпромом” о более низкой цене, а спустя несколько месяцев – что это экономический вопрос, который находится вне компетенций главы государства. С другой стороны, Андрей Спыну заявлял, что никаких политических условий “Газпром” не предъявлял, а депутаты ПДС наперебой говорят об обратном, и у каждого из них своя собственная версия.

– В прошлом году они говорили: “Мы подписали отличный контракт, на условиях Республики Молдова”. Что мы слышим сейчас? Что контракт плохой, что были политические условия. Так когда они врали: тогда или сейчас? – отметил Батрынча.

Социалист добавил, что переговоры от лица страны по газу должны вести подготовленные, профессиональные люди, а покупать голубое топливо нужно там, где самая доступная и выгодная цена.

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