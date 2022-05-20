Батрынча: Министр сельского хозяйства и всё некомпетентное правительство ПДС должны уйти! (ВИДЕО)

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ПСРМ зарегистрирует в парламенте вотум недоверия министру сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорелу Герчиу. Об этом на акции протеста у стен министерства заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

Социалисты отметили, что действующий министр сельского хозяйства некомпетентен, и что он не выдвинул ни единой инициативы или стратегии по развитию сельскохозяйственного сектора. Указали они и на полное отсутствие каких-либо действий и мер в свете повышения цен на продукты питания.

– В этих условиях на следующей неделе мы зарегистрируем в парламенте вотум недоверия этому министру. Он должен уйти, а вместе с ним – всё правительство некомпетентных людей, которые только обещают и ничего не делают. Вы ведёте страну к геноциду. Вы должны уйти. Граждане заслуживают лучшей власти! – заявил Влад Батрынча.

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