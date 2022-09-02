Батрынча: Люди хотят перемен, и эта осень будет активной. Будут полномасштабные протесты (ВИДЕО)

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Повсеместный кризис; неспособность людей оплачивать услуги, тарифы и самое элементарное – потребительскую корзину; полная неспособность власти каким-то образом помогать людям; отсутствие у руководства страны антикризисного плана, – это, как считает исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча, главные характеристики 2022 года. В эфире передачи “Тема” на “Первом в Молдове” социалист отметил, что сегодня Молдовой руководит самое слабое правительство, которое никак не реагирует на существующие вызовы и провокации, и оно должно быть и будет отправлено в отставку.

– Можно сколько угодно искать причины регионального, геополитического плана, но это не освобождает власти от того, что они несут прямую ответственность за то, что происходит. Мы провели широкие консультации в территориях: люди абсолютно разочарованы теми, кто руководит страной. Об этом говорят даже те, кто голосовал за ПДС. Люди хотят перемен, отставки правительства Гаврилицы, хотят новых выборов, ответственную власть, внятных людей, которые будут отвечать за ситуацию в стране, решать существующие проблемы. Республика Молдова не может постоянно играть в страуса и не искать решений по выходу из энергетического кризиса, продовольственного кризиса, игнорировать реальный сектор экономики, сельское хозяйство. Никого не заботит то, что происходит с бизнесом, рабочими местами. Люди хотят перемен, и эта осень будет активной. Мы уверены, что будут и полномасштабные протесты, которые обеспечат те перемены, которых ждёт народ, – отметил Влад Батрынча.

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