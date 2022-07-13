Батрынча: Кто мешает Санду договориться о более дешёвом газе? (ВИДЕО)

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Вице-спикер, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча напомнил, как во время предвыборной кампании Майя Санду говорила, что закупочная цена газа в 175 долларов – “это очень дорого”. Батрынча задался вопросом: почему сейчас, когда Санду руководит Молдовой и все институты власти в её руках, она не добивается более низкой стоимости голубого топлива для населения?

– Почему она не участвует в этих переговорах, которые являются жизненно важными для Молдовы? Почему нужно делегировать Спыну или кого-то другого, у кого нет соответствующей подготовки или статуса? Нужно добиться выгодного для Молдовы контракта. Если кто-то готов предложить более низкую цену, чем Россия – пожалуйста. Но, насколько нам известно, таких предложений на данный момент просто нет. Или мы ждём зиму и молимся? – сказал Батрынча.

Социалист также прокомментировал намерение правительства выделить компенсации только малоимущим.

– А что будем делать с предпринимателями, с производителями, с публичными функционерами? С медиками, которым существенно сократили зарплаты, с педагогами, с полицейскими, которые массово пишут заявления? Об этом нужно думать сегодня, не прятаться за пальцем. Надеяться на что-то могут граждане, а власти должны искать решения, – подытожил он.

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