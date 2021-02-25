Батрынча: Когда “горит дом”, нужно антикризисное правительство

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Республика Молдова находится в глубоком кризисе, найти выход из которого может только стабильное правительство. Об этом депутат ПСРМ, вице-председатель парламента Влад Батрынча заявил в эфире телеканала “НТВ Молдова”. Он отметил, что социалисты готовы в любой момент пойти на досрочные выборы, однако до тех пор необходима “дорожная карта” по управлению ситуацией в стране.

– Нет никакой проблемы в том, чтобы пойти на досрочные. Но сегодня мы находимся в той ситуации, когда, как говорится, “дом горит”. Нужно антикризисное правительство, и мы готовы рассмотреть различные сценарии, – сказал он.

Депутат ПСРМ подчеркнул, что настойчивость ПДС и Майи Санду в отношении досрочных выборов объясняется тем, что они хотят получить как можно больше мандатов.

– Это не просто политическая инфантильность, это безответственность. Они живут в вымышленном мире. Если эта и без того кризисная ситуация “взорвётся”, проблемы будут у всех политиков, в том числе у президента, – добавил Батрынча.

В свою очередь депутат ППДП Василе Нэстасе и вовсе не исключает, что Майя Санду может повторить судьбу Владимира Зеленского.

– Действующий президент Украины выиграл с результатом примерно 70%. В парламенте у него комфортабельное большинство. И что он сделал? У них нет программы с МВФ, борьба с коррупцией обернулась полным провалом. Порошенко, которого они хотели посадить 2 года назад, продолжает зарабатывать миллиарды и обходит в рейтингах нынешнего главу государства. В политике не большинство ключ к успеху, в политике важен консенсус, – сказал он.

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