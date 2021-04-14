Батрынча: Китай – искренний друг и надёжный партнёр Молдовы

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Вице-председатель Парламента РМ, председатель группы дружбы Молдовы с Китаем Влад Батрынча выступил на международной конференции «Новая концепция развития Китая, практика социализма с китайской спецификой». Батрынча отметил, что Молдова внимательно следит за впечатляющим развитием современного Китая.

– Китайский экономический прорыв также привлекателен его гуманитарным смыслом и человеческим обликом. Он направлен на благо людей, реальное улучшение качества жизни, гармонию человека и науки, уважение к культуре, истории и традиционным ценностям. Революция в области науки, передовые технологии в инженерии и инфраструктуре, освоение космоса и глубинного океана, роботизация и внедрение искусственного разума в экономику говорят о Китае как о современном историческом чуде света, – отметил он.

В завершение выступления Влад Батрынча подчеркнул, что молдо-китайские отношения обрастают всё новыми технологическими и экономическими проектами, и поблагодарил китайский народ и посольство Китая в Молдове за решение о выделении Кишинёву 150 тысяч вакцин против коронавируса.

– Очень важно, что Китай в очередной раз протягивает молдавскому народу руку помощи в самые тяжёлые моменты. И это делается безвозмездно, не сопровождается никакими условиями. Китай демонстрирует политику невмешательства во внутренние дела других государств, и является искренним другом и партнёром, – отметил вице-председатель парламента.