Батрынча: Я оспорю в суде искажающее реальность заключение НОН

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Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча уверен, что заключение Национального органа по неподкупности (НОН) основан исключительно на субъективном восприятии, а не на фактических и юридических обстоятельствах. “Этот документ искажает реальность и создает предпосылки для обвинения меня в действиях, которых я не совершал”, – написал он.

– Я никогда не скрывал и не собираюсь скрывать свое имущество. Все, что у меня есть, находится на виду и декларируется в соответствии с законом. Категорически заявляю, что не веду роскошный образ жизни, я живу достаточно скромно, у меня нет банковских счетов и автомобилей. Квартира, в которой я проживаю, — единственная собственность, которой я владею, и у меня есть еще много лет, чтобы выплатить ипотеку, – подчеркнул Батрынча.

По его мнению, ошибочные толкования не только не соответствуют действительности, но и наносят ущерб его имиджу как политика и гражданина. Он выразил уверенность в том, что основной целью этой акции является медийная атака против него и команды ПСРМ.

– Этот необоснованное и неоправданное действие является частью кампании по очернению и давлению на оппозицию. Правду я буду отстаивать в суде, – заявил Батрынча.

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