Батрынча извинился перед гражданами за устроенное в парламенте депутатами “АКУМ” дешёвое шоу (ВИДЕО)

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Грубое нарушение. Так квалифицировал сегодняшнее поведение депутатов ПДС и ППДП вице-председатель парламента Влад Батрынча. Он выразил сожаление в связи с тем, что все граждане стали зрителями этого “дешёвого шоу” и акта вандализма, и извинился перед ними, а также перед аккредитованными в стране дипломатическими миссиями, отметив, что “парламентаризмом это назвать нельзя”.

– Любое решение в парламенте принимается большинством. И когда агрессивное меньшинство портит имущество, ломает микрофоны, оскорбляет – это недостойно и ненормально, – сказал Батрынча.

Вице-спикер отметил, что сегодня в первом чтении были приняты самые важные для страны документы и добавил, что, если кто-то с ними не согласен, есть законный инструмент для выражения своих эмоций – вотум недоверия правительству. Он также напомнил, что в заседании парламента несколько раз объявлялись паузы, однако представители партий Майи Санду и Андрея Нэстасе не желали диалога.

– К сожалению, сегодня мы работали в таких условиях. Еще раз благодарю секретариат за терпение и за обеспечение деятельности законодательного органа, спасибо техникам и всем коллегам, которые сегодня работали, – подытожил Влад Батрынча.

Заседание парламента было закрыто.

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