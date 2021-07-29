Батрынча и Попшой избраны вице-спикерами парламента

0

Кандидатуру Влада Батрынчи на пост вице-спикера поддержали 87 депутатов, а Михая Попшоя – 85.

Также на заседании был утверждён номинальный состав Постоянного бюро. В него вошли 12 человек: Игорь Гросу, Михай Попшой, Олеся Стамате, Владимир Боля, Лилиана Николаеску-Онофрей, Дан Перчун, Вероника Рошка и Дойна Герман от ПДС, Влад Батрынча, Корнелиу Фуркулицэ и Василий Боля от Блока коммунистов и социалистов и Денис Уланов от “Шор”.

В заседании парламента была взята 40-минутная пауза, после чего депутаты приступят к формированию комиссий.

Напомним, спикером парламента голосами ПДС и “Шор” был избран Игорь Гросу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.