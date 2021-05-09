Батрынча: Фашизм – это зло, а 9 мая – это День Победы! (ВИДЕО)

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9 Мая – это святой праздник, это историческая память наших людей, это тот день, когда мы солидарны и едины, и ни одна проблема, даже пандемия, не может нас остановить. Об этом заявил вице-председатель парламента Влад Батрынча, который сегодня принимает участие в многотысячном Марше Памяти в Кишинёве.



– Как вы видите, когда есть хорошо организованные люди – и пандемия не помеха. Есть социальная дистанция, есть маски. Люди сочли нужным выйти с портретами своих героических дедов и прадедов и пройтись “Бессмертным полком” до мемориала, возложить цветы и отдать дань памяти победителям, освободителям, тем, кто нам подарил мир, кто остановил самую коварную “чуму” человечества за всю историю – фашизм, – сказал он.

Батрынча также отметил, что сегодня есть много желающих пересмотреть результаты истории, каким-то образом оправдать те события, но “никакого оправдания этому нет и быть не может”.

– Фашизм – это зло, а 9 мая – это День Победы. Это не скорбь, это победа, это радость для миллионов граждан Советского Союза. Поэтому мы сегодня, как и каждый год, находимся здесь, на традиционном пути к мемориалу, – добавил он.

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