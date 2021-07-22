Батрынча: Довольны ли ратующие за демократию и транспарентность США ситуацией вокруг Республиканского стадиона?

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Решение Конституционного суда, касающееся Республиканского стадиона, – политическое и не имеет ничего общего с правом и Конституцией. Об этом в рамках передачи на телеканале “НТВ Молдова” заявил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча после того, как КС отклонил обращение социалистов, оспоривших закон о передаче участка посольству США.

Батрынча отметил, что судьи фактически подменили собой парламент и не учли, что то решение было принято абсолютно нетранспарентно, в неясных условиях.

– В своих вердиктах КС не опирается на Конституцию. Напротив, судьи ищут конституционное прикрытие для политических решений, которые им необходимо принять. Закон, касающийся Республиканского стадиона, был принят во времена режима Плахотнюка, абсолютно нетранспарентно, в неясных условиях, – сказал он.

Батрынча подчеркнул, что цена, по которой этот участок был продан посольству США, до сих пор неизвестна. В то же время он задаётся вопросом: довольны ли США, продвигающие принципы права и демократию, неясностью, сложившейся вокруг этого вопроса?

– Что защищает КС, когда оставляет в силе закон, принятый большинством Плахотнюка? Вероятно, демонстрирует определённую лояльность посольству. А это посольство довольно это ситуацией? Оно не обеспокоено тем недовольством, которое есть в отношении этого вопроса? Нет ясности, что получит взамен народ Республики Молдова. Какими положениями Конституции руководствовались судьи, когда оправдывали уступку этого участка в центре Кишинёва? Разве в здоровой стране КС не распорядился бы пересмотреть этот закон? – отмечает социалист.

Напомним, ранее ПСРМ выразила возмущение вердиктом КС, отметив, что оно стало результатом тайных договорённостей Майи Санду и Дерека Хогана и своеобразной “платой” ПДС посольству США за поддержку на выборах.

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