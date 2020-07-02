Батрынча довел до истерики Алайбу: Вас ждет участь ЛДПМ (ВИДЕО)

Батрынча довел до истерики Алайбу: Вас ждет участь ЛДПМ (ВИДЕО)

Депутаты блока “АКУМ” чувствуют себя комфортно в “объятиях” Канду и Шора, но последние поступят с ними так же, как когда-то поступили с ЛДПМ. Об этом заявил вице-председатель парламента Влад Батрынча после того, как представители ПДС и ППДП вместе с группировкой Канду и фракцией “Шор” бойкотировали заседание законодательного органа. 

– Они это поймут, но будет слишком поздно, – сказал Батрынча. 

В этот момент в зал заседаний парламента ворвался оскорбленный депутат “АКУМ” Думитру Алайба. Его Батрынча назвал “еще одним агентом Плахотнюка”.

– В этой коалиции вы дойдете до того, до чего дошла ЛДПМ, и будете очень далеко от парламента, – сказал социалист в ответ на крики Алайбы. 

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