Батрынча довел до истерики Алайбу: Вас ждет участь ЛДПМ (ВИДЕО)

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Депутаты блока “АКУМ” чувствуют себя комфортно в “объятиях” Канду и Шора, но последние поступят с ними так же, как когда-то поступили с ЛДПМ. Об этом заявил вице-председатель парламента Влад Батрынча после того, как представители ПДС и ППДП вместе с группировкой Канду и фракцией “Шор” бойкотировали заседание законодательного органа.

– Они это поймут, но будет слишком поздно, – сказал Батрынча.

В этот момент в зал заседаний парламента ворвался оскорбленный депутат “АКУМ” Думитру Алайба. Его Батрынча назвал “еще одним агентом Плахотнюка”.

– В этой коалиции вы дойдете до того, до чего дошла ЛДПМ, и будете очень далеко от парламента, – сказал социалист в ответ на крики Алайбы.

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