Батрынча: Додон – боец, он будет бороться и дальше, а мы – рядом с ним. Завтра продолжаем протесты (ВИДЕО)

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ПРСМ продолжит протесты и завтра, 26 мая. Граждан ждут в 9.30 перед зданием правительства на улице М. Бэнулеску-Бодони. Об этом объявил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча после того, как он пообщался сегодня в СИЗО с задержанным накануне Игорем Додоном.

– Игорь Николаевич – боец, он хорошо держится и будет бороться и дальше. А мы будем бороться вместе с ним и рядом с молдавским народом. Борьба только начинается, – сказал Батрынча.

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