Батрынча: Депутаты “АКУМ” сыграли на руку Канду и Шору (ВИДЕО)

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Депутаты партий Майи Санду и Андрея Нэстасе сыграли на руку Андриану Канду и Илану Шору, заблокировав помощь правительства гражданам. Политическая игра, частью которой стали ПДС и ППДП, направлена против людей, заявил на пресс-конференции вице-председатель Парламента РМ Влад Батрынча.

– Нам жаль, что коллеги из блока “АКУМ” присоединились к мессаджу господина Канду и гражданина Шора. Мы сожалеем об этом, поскольку мы всегда считали, что у них разные позиции, что ради борьбы не нужно идти против народа, – сказал он.

Депутат ПСРМ напомнил, что ранее депутаты единогласно выступили за повышение зарплат медиков, однако сейчас, когда правительство подготовило соответствующий законопроект и нашло для этого средства, избранники решили заблокировать эту и остальные инициативы.

– Вне зависимости от партийных интересов все мы несем ответственность перед гражданами. Несмотря на ситуацию с коронавирусом правительство нашло деньги для повышения зарплат медиков, для выделения помощи пенсионерам, для поддержки аграриев, военных и полицейских. Но, наверное, представителям оппозиции не понравилось, что это не их инициативы, поэтому они решили их заблокировать, – считает Батрынча.

Напомним, что сегодня депутаты ПДС, ППДП, “Шор” и группы “Про-Молдова” снова сорвали заседание парламента, помешав вступлению в силу принятых правительством социальных проектов.

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