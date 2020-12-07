Батрынча – депутатам “АКУМ” и ДПМ: Конституционные процедуры решаются не на улице. Мы по-прежнему открыты к диалогу о роспуске парламента (ВИДЕО)

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Многие лозунги звучат красиво, но они должны быть подкреплены ещё и юридическими аргументами. Об этом в рамках брифинга для прессы заявил вице-председатель парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча. Он отметил, что недостаточно лишь требовать досрочных выборов – нужно добиться этого в соответствии с законом. Социалисты к диалогу на эту тему открыты, подчеркнул избранник, напомнив, что ещё в пятницу ПСРМ заявила об инициировании дискуссий с парламентскими фракциями.

Он отметил, что на приглашение ответила платформа “За Молдову”. Социалисты повторно призывают к дискуссиям ПДС, ППДП и ДПМ.

– Делегируйте одного или нескольких представителей для того, чтобы мы обсудили этот вопрос и выработали решения. Нам очень жаль, что прошло три дня, а те, кто заинтересованы в роспуске парламента и требуют этого на улицах, всё ещё не ответили нам. Давайте говорить об этом на парламентской платформе, озвучьте ваше видение! – призвал Батрынча.

Депутат ПСРМ также отметил, что отказ от диалога не делает данным партиям чести.

– Мы думаем, что этот путь не приведет к хорошему сценарию. Конституционные процедуры невозможно реализовать на улице. Мы открыты к диалогу. Призываем коллег к спокойствию и к обсуждению этого вопроса здесь, в парламенте. Если вы действительно хотите досрочных выборов – мы вас ждём, – подытожил Батрынча.

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