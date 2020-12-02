Батрынча: Что и требовалось доказать. Реницэ – покорнейший слуга Плахотнюка

Батрынча: Что и требовалось доказать. Реницэ – покорнейший слуга Плахотнюка
Андриан Канду подтвердил, что сфабрикованное видео с Игорем Додоном попало к Юрие Реницэ от Влада Плахотнюка. Вице-председатель Парламента РМ, депутат ПСРМ Влад Батрынча отметил, что социалисты неоднократно говорили о “сотрудничестве” депутата “АКУМ” и беглого олигарха, а теперь это открыто признали и приближённые к экс-лидеру ДПМ люди.  

– Плахотнюк мог поручить такое только проверенному временем покорнейшему слуге. Возмущает то, что этот гражданин Реницэ еще и требует уважать и не порочить его “добрый образ”. А наша “независимая” пресса ещё и тиражирует его враньё, – написал Батрынча на своей странице в соцсети. 
Ранее депутат ПСРМ уведомил Генпрокуратуру о незаконном назначении Реницэ послом и потребовал проверить его доходы. 
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