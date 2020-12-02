Батрынча: Что и требовалось доказать. Реницэ – покорнейший слуга Плахотнюка

– Плахотнюк мог поручить такое только проверенному временем покорнейшему слуге. Возмущает то, что этот гражданин Реницэ еще и требует уважать и не порочить его “добрый образ”. А наша “независимая” пресса ещё и тиражирует его враньё, – написал Батрынча на своей странице в соцсети.