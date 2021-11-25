Батрынча – Будянскому: Если бы не популизм, у ПДС не было бы большинства, а вы не стали бы министром (ВИДЕО)

Батрынча – Будянскому: Если бы не популизм, у ПДС не было бы большинства, а вы не стали бы министром (ВИДЕО)

Вице-спикер, депутат БКС Влад Батрынча напомнил министру финансов Думитру Будянскому, что в предвыборной кампании ПДС обещала повысить зарплаты. Батрынча призвал правительство сдержать слово, в противном же случае все убедятся, что это был лишь популизм. 

– Благодаря популизму ПДС получила большинство в парламенте, а вы стали министром финансов, – отметил социалист. 

Батрынча также призвал показать, откуда власть возьмёт инвестиции для обещаемого роста экономики. Никаких проектов по этому поводу представлено пока не было, добавил он.

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