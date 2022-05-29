Батрынча: Борьба только начинается! Вся Молдова поднимется на протест! (ВИДЕО)

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Тысячи людей, несмотря на запугивания и угрозы властей, принимают участие в акции протеста перед зданием парламента. Борьба только начинается, а совсем скоро на протест поднимется вся Молдова, отметил вице-председатель парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

– Никто в этой стране не превыше закона. Этот подарок на день рождения Майи Санду будет иметь эффект бумеранга. Те, кто сегодня отдаёт эти преступные приказы, сами пострадают от них, – сказал Батрынча.

Социалист добавил, что Майя Санду и ПДС пришли к власти путём обмана, а граждане разочарованы их политикой и требуют их отставки. Он также призвал все здоровые силы поддержать протесты и сформировать единый фронт для освобождения Молдовы от правящего ныне режима.

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