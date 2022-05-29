Батрынча: Борьба только начинается! Вся Молдова поднимется на протест! (ВИДЕО)

Батрынча: Борьба только начинается! Вся Молдова поднимется на протест! (ВИДЕО)

Тысячи людей, несмотря на запугивания и угрозы властей, принимают участие в акции протеста перед зданием парламента. Борьба только начинается, а совсем скоро на протест поднимется вся Молдова, отметил вице-председатель парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. 

– Никто в этой стране не превыше закона. Этот подарок на день рождения Майи Санду будет иметь эффект бумеранга. Те, кто сегодня отдаёт эти преступные приказы, сами пострадают от них, – сказал Батрынча.

Социалист добавил, что Майя Санду и ПДС пришли к власти путём обмана, а граждане разочарованы их политикой и требуют их отставки. Он также призвал все здоровые силы поддержать протесты и сформировать единый фронт для освобождения Молдовы от правящего ныне режима.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md