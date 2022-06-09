Батрынча: Бюджет должен расти не за счёт карманов граждан, а за счёт развития (ВИДЕО)

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Депутаты фракции БКС предложили снизить акцизы и НДС на топливо, в том числе и для того, чтобы аграрии могли начать сельскохозяйственные работы и производство продукции, отметил вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча после того, как парламентское большинство отклонило эту инициативу. “За счёт чего вы хотите увеличить бюджет? За счёт повышенных цен или за счёт развития экономики”, – спросил он, обращаясь к депутатам ПДС.

Он призвал представителей большинства не бравировать “повышением пенсий”, так как оно и близко не покрыло рост цен на продуктов питания.

– Не нужно устраивать благотворительность на пенсиях. Покупательная способность пожилых людей существенно снизилась, – сказал Батрынча.

Социалист призвал депутатов ПДС взять на себя ответственность за кризис и предлагать решения, а не искать в этом виноватых.

– Бюджет должен расти не за счёт карманов граждан, как сейчас, когда государство получает по 10-11 леев с каждого литра горючего. Бюджет должен расти за счёт развития, – подчеркнул он.

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