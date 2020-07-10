Батрынча: Банковские воришки приходят в парламент и читают здесь лекции о морали (ВИДЕО)

В рамках вчерашнего обсуждения вотума недоверия министру здравоохранения вице-председатель Парламента РМ, депутат ПСРМ Влад Батрынча поблагодарил Виорику Думбрэвяну за ее вклад в борьбу с коронавирусом и в целом во всю систему, а также осудил поведение некоторых коллег по законодательному органу, незаслуженно обвинивших ее в том, к чему она не имеет никакого отношения.

– Фармацевтические схемы имели место как раз при ваших предшественниках-миллионерах в медицине. Вы работаете честно. Не вы являетесь автором тех «реформ» с оптимизацией больниц, складов и лабораторий в районах. И не вы привели к ситуации, когда больницы в районах не были готовы, так же, как и развитые страны – США, Германия, Италия – не были готовы столкнуться с этой проблемой, как и Молдова. Очевидно, что мы намного беднее, слабее оснащены, но именно благодаря вашим усилиям и усилиям врачей мы справляемся. И мы вас благодарим и просим прощения за то поведение, когда даже некоторые банковские воришки приходят и читают здесь лекции о морали, – сказал Батрынча.