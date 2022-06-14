Батрынча: Атака на семью Игоря Додона – доказательство деградации власти. Эти действия будут иметь последствия

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Атака на членов семьи, родителей, жену Игоря Додона свидетельствует о моральной и профессиональной деградации порабощенной власти и правосудия. Эти действия предосудительны и будут иметь последствия, отметил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

– Политика — это не анархия. В молдавской политике также должны быть красные линии и здравый смысл, иначе деградация политического класса неизбежно ведет к деградации всего общества. Как бы ни было велико стремление правительства доминировать и вручную контролировать судебную власть, преследовать оппозицию, этические и правовые нормы должны учитываться. Вы можете бороться со своим оппонентом, но вы должны уважать его. Политическая борьба должна основываться на конкуренции и свободных дебатах между платформами и командами, а не на атаках на человека и его семью, – отметил он.

Происходящее в эти дни Батрынча назвал “попранием всех принципов”.

– Сегодня мы являемся свидетелями процесса трансформации правительства в авторитарный режим. Такой режим не может консолидировать общество и не может проводить реформы, – добавил социалист.

Ранее мы писали, что Галину Додон вызвали в прокуратуру, чтобы предъявить обвинение.

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