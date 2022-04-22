Батрынча: 9 Мая в 9.00 встречаемся на ПВНС. Покажем, что нас много и что мы вместе! (ВИДЕО)

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Исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча призывает граждан прийти 9 Мая в 9.00 на площадь Великого национального собрания, взять портреты своих предков, их награды и вместе со всеми принять участие в традиционном шествии “Бессмертный полк”. Социалист выразил уверенность в том, что вводимые властями ограничения наоборот побудят людей ещё более массово отпраздновать День Победы.

– Надевать георгиевскую ленту или нет – это сознательный выбор каждого. Многие могут ограничиться тем, что возьмут с собой портреты дедов и прадедов, их награды, у кого они есть, и участвовать со своими близкими, детьми в этом марше. Каждый должен сознательно принять решение, как он участвует, с кем, что надевает на грудь. Я решение принял: я сознательно надену ленту, как и многие мои коллеги. В то же время мы понимаем, что граждане обеспокоены. Поэтому сегодня мой призыв – прежде всего, выйти, быть с нами. Люди увидят, что это будет очень красивое, мощное мероприятие, которое воодушевит многих и покажет, что хороших людей больше, чем тех, кто пытается запретить им чтить память, историю, – сказал Батрынча.

Он также добавил, что “это оскорбительно, когда какие-то далёкие ребята пытаются рассказывать нам, как надо относиться к событиям ВОВ, или притянуть эти события к тому, что сегодня происходит на Украине”.

– Никогда 9 Мая, георгиевская лента, которую мы много лет подряд использовали, не были связаны с событиями на Украине. Путь ограничений приведёт к обратному эффекту. Мы должны показать 9 Мая, что несмотря на все попытки интерпретаций, мы выходим и мы вместе, – подчеркнул Влад Батрынча.

Что касается возможных провокаций на 9 Мая, Батрынча отметил, что ими запугивали всегда, но выразил уверенность в том, что мероприятие пройдёт спокойно, а провокаторов, если такие и будут, должна изолировать полиция.

– Сегодня должны бояться не те, кто будут участвовать в этом мероприятии, а те, кто попытается спровоцировать какие-то конфликты. Абсолютно уверен, что, когда мы встретимся после 9 Мая, все будут обсуждать, какое красивое и мощное это было мероприятие, – подытожил он.

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